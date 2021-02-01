Marques qui fabriquent en France
Découvrez les marques qui proposent des produits de fabrication française. Chaque marque présente dans notre guide fabrique et/ou assemble ses produits en France, dans ses propres usines ou via une manufacture partenaire. Vous avez une marque ? Référencez-la dès maintenant.
Filtres avancés
Marques de France est le 1er site du made in France
Avec une audience en croissance constante (+30% en moyenne par an), nous sommes fièrement le 1er site du made in France et un guide de conseils et d’achat avec toutes les informations divulguées.
Près de 2 millions de visiteurs uniques nous font confiance chaque année et nous les avons redirigés vers notre panel de marques qui dépasse aujourd’hui les 1000 marques. Officiellement, nous avons référencé plus de 1200 marques. Mais chaque année, malheureusement, des marques naissent et d’autres cessent.
Notre mission est de mettre en relation les consommateurs qui recherchent des produits fabriqués en France et les marques qui en proposent. Nous sommes un entremetteur et nous renvoyons systématiquement les clients vers le site officiel de la marque. Contrairement aux différentes marketplaces, nous ne subtilisons pas les données clients aux marques. En effet, en renvoyant les visiteurs vers les sites e-commerce des marques, nous leur donnons ces précieuses données clients. Le client est donc en contact direct avec la marque pour la vente et le SAV.
Un guide, des catégories et une carte des produits fabriqués en France
Notre site offre une navigation variée pour répondre au mieux aux attentes de nos visiteurs. Nous avons toujours privilégié l’expérience utilisateur pour le rendre facile et agréable à utiliser.
Ainsi, il est possible de découvrir nos pépites made in France via la liste des marques, la listes des produits, les catégories, la carte répertoriant les ateliers, avec des filtres par région et département. En effet, nous souhaitons encourager la consommation locale, donc pour les bretons, vous pouvez retrouver les marques fabricantes bretonnes et les produits fabriqués en Bretagne. Au plus près du consommateur.
Nous souhaitons également différencier les marques fabricantes (les marques qui disposent de leur propre atelier en interne), des marques distributeurs qui font appel à des ateliers externes. L’objectif n’est pas de porter un jugement mais de répondre à la demande des utilisateurs de savoir si la marque qu’ils affectionnent fabrique elle-même ou non ses produits.
Concernant nos catégories, nous nous intéressons à tous les produits et les biens du quotidien : du smartphone sourcé et reconditionné en France, aux meubles en passant par la mode et les accessoires, la décoration, la vaisselle, les vélos en distinguant les vélos assemblés en France, des vélos dont le cadre est fabriqué en France,
Comment le made in France est-il défini ?
On lit et entend souvent qu’il s’agit d’un label ou d’une certification. Ce n’est ni l’un ni l’autre. « Made in France » est un marquage d’origine, régit par le code des douanes et répondant aux règles de l’Organisation Mondiale du Commerce. Ce marquage permet d’attribuer une origine aux produits dans une ère mondialisée, d’autant plus que les produits vendus sur le sol de l’Union Européenne et en France doivent répondre à toute une série de normes environnementales et sanitaires contraignantes.
Pour qu’un produit puisse bénéficier du marquage « made in France », il doit répondre à deux conditions liées : la dernière étape de transformation substantielle qui donne naissance au produit fini doit être réalisée en France ; un certain pourcentage du prix de revient du produit doit être acquis en France. Ce pourcentage dépend de la nomenclature du code douanier et peut varier.
En cas d’hésitation, les services des douanes ont créé le SOMIF – le Service de l’Origine et du Made in France. Ce service délivre gratuitement une information, basée sur toute la chaîne de fabrication, concernant la légitimité d’utiliser le marquage made in France.
Il existe des labels et certifications privés, tels que France Terre Textile (label créé par le Fédération des représentants textiles), Entreprise du Patrimoine Vivant (label créé par le Ministère de l’Économie et des Finances, puis géré par l’Institut National des Métiers d’Art avant d’être administré, depuis 2024, par la société privée SGS), Fabriqué à Paris (label géré par la ville de Paris), Fabriqué à Lyon (label géré par la ville de Lyon), Origin’Ain (label géré par le département de l’Ain), Service France Garanti et Origine France Garantie (certifications gérées par l’association OFG), etc.
Cas particulier pour les produits alimentaires, le marquage d’origine est obligatoire afin d’assurer une traçabilité sanitaire. Même si elle est obligatoire, elle peut être peu visible ou ambiguë. Alors vous pouvez vous fier aux Appellations d’Origine Controlée et Protégée (AOC et AOP), ainsi que l’Indication d’Origine Protégée (IGP).