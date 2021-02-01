Marques de France est le 1er site du made in France

Avec une audience en croissance constante (+30% en moyenne par an), nous sommes fièrement le 1er site du made in France et un guide de conseils et d’achat avec toutes les informations divulguées.

Près de 2 millions de visiteurs uniques nous font confiance chaque année et nous les avons redirigés vers notre panel de marques qui dépasse aujourd’hui les 1000 marques. Officiellement, nous avons référencé plus de 1200 marques. Mais chaque année, malheureusement, des marques naissent et d’autres cessent.

Notre mission est de mettre en relation les consommateurs qui recherchent des produits fabriqués en France et les marques qui en proposent. Nous sommes un entremetteur et nous renvoyons systématiquement les clients vers le site officiel de la marque. Contrairement aux différentes marketplaces, nous ne subtilisons pas les données clients aux marques. En effet, en renvoyant les visiteurs vers les sites e-commerce des marques, nous leur donnons ces précieuses données clients. Le client est donc en contact direct avec la marque pour la vente et le SAV.